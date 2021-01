Istituto Comprensivo di Parabiago e biblioteca collaborano assieme per un progetto volto a promuovere la lettura a distanza. Una proposta di ulteriore crescita per i ragazzi.

Il titolo del progetto dice tutto: 'Una scuola che legge'. Già, perché specialmente in un tempo come il presente contrassegnato dall'emergenza pandemica il libro assume il duplice ruolo di compagno di viaggio e rigeneratore di speranza nel futuro. Di un domani da vivere appieno a partire dai giovani. E appunto a loro l'Istituto Comprensivo di Parabiago ha deciso di rivolgere l'iniziativa instaurando con la biblioteca un rapporto di collaborazione volto a promuovere la lettura a distanza. Una notizia che, ha commentato il sindaco Raffaele Cucchi sul suo profilo social "Ci fà sicuramente piacere". Ma in cosa consiste esattamente il progetto? Lo spiega la stessa scuola in una nota: "In tempo di pandemia - scrive - sembra quasi che la cultura si sia fermata perché, purtroppo, molti eventi sono stati annullati o posticipati, il nostro istututo, invece, non si è lasciato frenare dalle difficoltà di questo complicato periodo e ha trovato delle alternative per aprire le porte a ciò che piace e appassiona all'interno del progetto 'Una scuola che legge'. Una proposta che si è concretata in un rapporto di collaborazione tra biblioteca e plessi delle vie San Lorenzo e Brescia. Tutto nella consapevolezza del fatto che, prosegue la nota, "La scuola è una specie di bottega in cui avere l'opportunità di apprendere le basi della convivenza, delle regole del gioco democratico e specialmente della consapevolezza dei proprii diritti e dei proprii doveri nella logica della nostra Costituzione". La lettura, quindi, è divenuta per i ragazzi dei due istituti parabiaghesi una spada lucente in più per poter fronteggiare a dovere il Covid e i disagi che esso ha provocato e provoca.

