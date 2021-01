Positivi, portale regionale in tilt

"Per l'ennesima volta il portale Regionale dei casi positivi di Covid-19 è totalmente 'fuori giri' - ci spiega il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli.

Ancora una volta, l'ennesima. Perchè ancora una volta il portale regionale sui contagi giornalieri per singolo comune sono ancora una volta fuori controllo. Unico giorno in cui erano allineati con i dati reali, casualmente, sabato dopo che è uscito il pasticcio tra Regione e Governo per la 'zona rossa'.

"Per l'ennesima volta il portale è totalmente 'fuori giri' - ci spiega il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli - stamane ci siamo confrontati tra alcuni primi cittadini e ci sono comuni che son passati da 40 a 240 positivi in un giorno".

E qualcosa, di grave, non funziona, perchè solo nella realtà inverunese a fronte dei positivi reali pari a 29, ma in realtà in diminuzione per alcuni guariti con tampone negativi, oggi il portale regionale ne conta ben 163.

"Una situazione che noi sindaci avevamo segnalato già diverse volte anche in passato - continua Sara Bettinelli - ora la misura è colma, anche per noi è impossibile lavorare così, perchè ogni volta dobbiamo poi verificare se sono casi reali o già guariti".

"Rimanere pubblicamente in silenzio non significa non avere nulla da dire - aggiunge sul suo post di Facebook - Chiedo solo una cosa, che si dedichi tutto il tempo e le energie per risolvere il problema!".

Da quanto abbiamo appreso il problema riguarderebbe la maggior parte dei comuni del nostro territorio, con i dati odierni completamenti sballati rispetto alla situazione reale.

