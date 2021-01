33 positivi e 22 in quarantena

"I concittadini positivi sono 33, di cui uno ricoverato in struttura ospedaliera del territorio. 22 sono quelli in quarantena obbligatoria".

Una situazione in 'stabilizzazione'. Dopo gli alti picchi tra novembre e dicembre e, fortunatamente, la brusca discesa con le guarigioni, nell'ultimo mese sembra che tra Inveruno e Furato la situazione coronavirus si sia stabilizzando. Guarigioni sì, ma anche, putroppo, nuove positività.

"La situazione relativa all’emergenza dettata dal Coronavirus nella nostra Comunità non è particolarmente cambiata - spiega il sindaco Sara Bettinelli - I concittadini positivi sono 33, di cui uno ricoverato in struttura ospedaliera del territorio.

I concittadini in quarantena obbligatoria sono 22. Di seguito la rappresentazione grafica della situazione per meglio comprendere il suo andamento".

Elaborazione grafica per il Comune di Carlo Ravizzoli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro