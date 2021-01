L'assessore regionale Guidesi: "Governo prenda atto dei propri errori commessi fino ad oggi e faccia tornare subito i Lombardi a lavorare. Roma la smetta con questi attacchi".

"Il Governo prenda atto degli errori commessi fino ad oggi e faccia tornare subito i Lombardi a lavorare. Roma la deve smettere con questo attacco e questo astio nei confronti del sistema produttivo Lombardo e in generale di tutti i Lombardi". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. "Regione Lombardia – conclude - utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per tutelare i propri cittadini e lo farà fino a quando la situazione non cambierà".

