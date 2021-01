Una serata di online di letture per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. Promossa da CSBNO e in programma il prossimo mercoledì 27 gennaio, a partire dalle 20.30.

Per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. Si intitola 'Passi nella Memoria', la serata online di letture, note e riflessioni promossa da CSBNO in occasione della ricorrenza internazionale del Giorno della Memoria. Per seguire, allora, l'evento, che si terrà mercoledì 27 gennaio a partire dalle 20.30, scrivere a: altomilanesestaff [at] csbno [dot] net.

