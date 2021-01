Bando 'Axel': boom di domande

Ha aperto solo pochi giorni fa il bando denominato 'Axel' che mette a disposizione degli enti locali 20 milioni di euro per aumentare sia la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici sia l'autoconsumo della stessa, ed è già boom di domande.

Ha aperto solo pochi giorni fa, lunedì 18 gennaio, il bando denominato 'Axel' che mette a disposizione degli enti locali 20 milioni di euro per aumentare sia la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici sia l'autoconsumo della stessa, ed è già boom di domande. Ad oggi, infatti, l'ammontare del contributo richiesto per questa misura fortemente voluta dall'assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori, è pari a 26.624.269,80 euro a fronte di 611 domande. Di questi fondi richiesti, 20.381.590,31 euro sono relativi a 472 domande presentate da piccoli Comuni, contro una riserva, definita nel bando, pari a 5.000.000 di euro. IMPATTO SUL TERRITORIO - "Con questa misura innovativa - commenta Massimo Sertori - abbiamo l'obiettivo di incentivare l'installazione di pannelli fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo dell'energia elettrica a servizio di utenze pubbliche, al fine di un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili locali, associati inoltre a interventi di autoefficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza". EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE COSTI - "Da parte degli Enti locali - sottolinea - si otterrà una conseguente diminuzione del prelievo di energia elettrica da rete e una diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra. Un percorso inedito per le amministrazioni locali che saranno capaci di coniugare interessi economici a quelli ambientali e daranno un contributo fattivo allo sviluppo sostenibile dei nostri straordinari territori. Non solo efficientamento energetico, quindi, ma anche riduzione dei costi per i Comuni". "C'è tempo fino al 19 marzo 2021 - conclude l'assessore Sertori - per presentare le domande per questa misura così richiesta e attesa dal territorio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro