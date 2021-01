"Restyling piazza: discutere coi cittadini si può"

Progetto di restyling di piazza Italia: l'intervento di 'Civica', gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Abbiamo letto nelle scorse settimane dichiarazioni da parte dell’Amministrazione a proposito dei progetti finanziati con la legge regionale 9/2020 (350.000 euro da Regione Lombardia). Parliamo nello specifico del progetto che riguarda piazza Italia: come spiegato (finalmente) dall'Amministrazione, i lavori verranno suddivisi in due fasi, la prima finanziata con il contributo regionale (100 mila euro), la seconda con fondi ancora da trovare. Al di là delle priorità scelte che non ci trovano d’accordo, vorremmo smentire il fatto che in tempo di pandemia non sia possibile coinvolgere i cittadini e discutere le scelte. "Quando abbiamo avuto notizia del progetto di restyling di piazza Italia - dichiara il consigliere Coatti - abbiamo cercato di informare i cittadini con gli strumenti social e le bacheche a nostra disposizione come gruppo consiliare. A dicembre abbiamo organizzato poi un sondaggio tramite volantini per i residenti e i commercianti della piazza. In questo modo, abbiamo raccolto alcune considerazioni generali che abbiamo sottoposto all’assessore Piroli con una lettera aperta: non siamo d’accordo con la scelta delle priorità in questo momento, sarebbe stato meglio evitare di sprecare fondi pubblici e destinare tutto il contributo ad un unico progetto, magari quello dei lavori alle scuole medie su cui già erano state realizzate delle bozze negli anni scorsi. La discussione con i concittadini è quindi proseguita e in questi giorni protocolleremo alcune osservazioni puntuali sul progetto, sperando che questa sia la volta buona per ottenere una risposta dall'assessore Piroli che, purtroppo, non ha ancora risposto alla prima lettera". In particolare lascia perplessi la decisione di modificare le aree verdi che sono un punto positivo della piazza per porre delle basi di cemento su cui collocare sedie e tavolini. L’esperimento dell’open bar è durato lo spazio di qualche mese e rimane ancora da capire se per i commercianti sia stato positivo: non è chiaro a chi spetti la pulizia e la manutenzione di quegli arredi per esempio. Anche la modifica della viabilità con due rialzi suscita qualche perplessità: non interviene su punti pericolosi per il traffico, ma invece prevede la posa di materiali che richiedono più manutenzione del semplice asfalto. Viene tolto lo spazio per i parcheggi e non si parla di sostituire gli arredi esistenti (cestini, panchine, ecc) che ne avrebbero bisogno. Queste e altre osservazioni critiche sono state suggerite dai residenti e dal gruppo di Civica. "Come già detto -conclude Coatti- ci faremo portavoce di altri eventuali suggerimenti e invitiamo la cittadinanza a farsi sentire presso il Comune attraverso gli strumenti possibili".

