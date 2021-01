"Auguri alla Polizia locale"

San Sebastiano, patrono della Polizia locale. L'assessore regionale Riccardo De Corato fa gli auguri agli 8.300 agenti in attività presso i vari comandi della Lombardia.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, ha rivolto un saluto agli agenti lombardi. "Rivolgo sinceri auguri agli 8.300 agenti della Polizia locale della Lombardia in occasione di San Sebastiano. E' stato un anno particolarmente difficile, vi ringrazio per quello che avete fatto durante la pandemia, siete stati molto presenti sul territorio lombardo". L'assessore ha quindi ricordato che "Come Regione Lombardia abbiamo disposto recentemente il rimborso delle spese mediche anche a chi è rimasto ferito durante il servizio".

