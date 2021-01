Servizio civile: 6 volontari

Il Comune di Legnano seleziona sei volontari per il bando di servizio civile universale: due da inserire nel Servizio Cultura-Biblioteca, due per i Servizi sociali–Assistenza e due per il servizio Istruzione-Educazione.

Il Comune di Legnano seleziona sei volontari per il bando di servizio civile universale: due da inserire nel Servizio Cultura-Biblioteca, due per i Servizi sociali–Assistenza e due per il servizio Istruzione-Educazione. I titoli dei tre progetti sono rispettivamente: 'Non solo libri – Le biblioteche della Città Metropolitana di Milano come luogo di promozione culturale e inclusione sociale'; 'Risorse e risposte per la gestione delle fragilità nella Città Metropolitana di Milano'; 'Crescita, integrazione e autonomia. Volontari in percorsi e servizi educativi nella Città Metropolitana di Milano'. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Dal link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/ è possibile scaricare il Bando di Servizio Civile Universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Info: https://www.scanci.it/

