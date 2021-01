Il Centro Culturale don Tragella si unisce ai molti che già hanno espresso il proprio cordoglio e la loro vicinanza alla moglie Maria Regina per la morte di Aurelio Livraghi.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Il Centro Culturale don Tragella si unisce ai molti che già hanno espresso il proprio cordoglio e la loro vicinanza alla moglie Maria Regina per la morte di Aurelio Livraghi. Lo abbiamo conosciuto, stimato e condiviso per l’opera da lui svolta come Presidente della Caritas cittadina a sostegno di persone e famiglie provate dal bisogno e dalle più disparate circostanze problematiche dell’esistenza. La sua profonda fede è all’origine di una sensibilità umana e di una intelligenza operosa che hanno saputo generare preziosi progetti ed esperienze in risposta al bisogno, come il refettorio di comunità “Non di solo pane”, la vicinanza e la collaborazione coi giovani migranti ospitati presso “La Vincenziana”, l’ambulatorio di comunità 'Elena Sachsel'. Ci sentiamo in profonda sintonia con la sua instancabile dedizione, di cui ancora oggi abbiamo bisogno, per superare i condizionamenti imposti dalla pandemia, che rischia di fiaccare l’impegno e affievolire la certezza da lui testimoniati: la certezza che nessuna circostanza può impedire di vivere quella “fraternità solidale” a cui ci richiama anche l’ultima enciclica di Papa Francesco. Grazie Aurelio per la tua umanità, e continua ad accompagnarci perché possiamo farla vivere in noi!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro