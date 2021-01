"Sostegno al sistema produttivo"

Il neo assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi: "Lavorare per assicurare sostegno per la tenuta e la salvaguardia del sistema produttivo lombardo".

"Il compito che mi attende è assicurare sostegno per la tenuta e la salvaguardia del sistema produttivo lombardo e creare strumenti necessari per sviluppo e rilancio del sistema produttivo lombardo". Sono state le prime parole del neo assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. ALLEATO DELLE IMPRESE - "Lo faremo ascoltando tutti, a partire dalle imprese - ha chiarito Guidesi -. Le istituzioni non devono indicare la strada alle imprese, ma devono mettersi a loro disposizione per sostenere il lavoro nel percorso scelto. Il mio assessorato dovrà essere alleato delle imprese: astio e inimicizia che ho visto nl governo centrale verso le partite Iva qui non dovrà avere cittadinanza. DIFENDERE LAVORO E OCCUPAZIONE - "Gettito fiscale, lavoro e produttività vengono realizzati dalle imprese - ha osservato il neo assessore allo Sviluppo economico -. Perciò dobbiamo assistere le partite iva, che vuol dire difendere il lavoro e creare occupazione". "In questi due anni di lavoro che ci restano - ha concluso l'assessore Guidesi - ci deve essere la possibilità per un giovane che abbia voglia di aprire la partita Iva di pensare a Regione Lombardia come luogo dove potrà essere accolto e sostenuto nell'intraprendere la propria attività. Con questa Giunta faremo di tutto perché ciò avvenga".

