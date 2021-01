"Salvini chieda scusa ai lombardi"

"Salvini caccia Gallera, retrocede Fabrizio Sala e commissaria Fontana: i tre principali protagonisti del governo dell’emergenza Covid - dice il senatore Franco Mirabelli".

“Salvini caccia Gallera, retrocede Fabrizio Sala e commissaria Fontana: i tre principali protagonisti del governo dell’emergenza Covid. Dopo aver decantato per un anno il buon governo della Regione Lombardia deve ammettere che il governo lombardo ha fallito di fronte alla pandemia, che la Regione simbolo della Lega ha fatto un disastro, che è stata quella col più alto tasso di mortalità, che ora non riesce a fare le vaccinazioni antinfluenzali neanche ai più anziani e oggi è agli ultimi posti per capacità di vaccinare contro il Covid. Ora Salvini, che si pavoneggia come il padrone della Lombardia, ammetta le responsabilità sue e del suo partito e chieda scusa ai lombardi invece che dare lezioni al Governo”. Lo scrive su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo PD al Senato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro