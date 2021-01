Lombardia: "DAD fino al 24 gennaio"

"Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100% fino al 24 gennaio".

Un freddo e scarno comunicato. Nessuna informazione ulteriore sui reali rischi di contagio o focolaio nelle scuole, ma nemmeno indicazioni per quanto riguarda la risoluzione dei problemi (trasporti, ecc). Regione Lombardia sposta ancora il rientro degli studenti delle superiori a scuola. “Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%”. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. “La decisione - prosegue la nota - verrà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio”.

