LIUC Talks, il faccia a faccia tra docenti, studenti e manager. 'Indice: i numeri della pandemia', allora, è il titolo della puntata in programma martedì 12 gennaio alle 17.30.

Università Cattaneo vista con gli occhi dei propri studenti e laureati, ma anche attraverso quelli di aziende che collaborano con l’Università, in un format trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’ateneo: è LIUC Talks, il faccia a faccia tra docenti, studenti e manager. 'Indice: i numeri della pandemia', allora, è il titolo della puntata in programma martedì 12 gennaio alle 17.30. Intervengono il professor Massimiliano Serati, direttore della Divisione Ricerca della LIUC Business School e Riccardo Saporiti, freelance datajournalist. Si parlerà del ruolo dei dati in questa pandemia e dell’importanza di una comunicazione tanto efficace quanto seria e rigorosa in proposito. Si approfondirà in particolare l’Indicatore indice, elaborato dalla LIUC Business School, che misura giornalmente l’evoluzione del contagio da Covid-19, tenendo conto non solo dei dati relativi ai casi ufficiali, ma includendo una ricostruzione econometrica dell’andamento dei casi 'sommersi', ossia non accertati mediante tampone e/o asintomatici.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro