La Befana sulla riva del fiume

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - "Ci siamo ritrovati una sera, una di quelle ‘libere’ senza creare assembramenti e rispettando i distanziamenti, per decidere il destino della Befana Sestese 2021. L'anno scorso non è stato un gran falò, ma noi non molliamo mai e, nonostante tutto, rifaremo la Befana anche quest'anno. ‘Vestiamo l'Albero’ questo è il must 2021! Una Befana statica sulla riva del fiume lì dove svetta l'Albero di Natale. Anzi sarà proprio l'Albero di Natale abbigliato da Befana. Vogliamo dare continuità alle nostre tradizioni e stiamo continuamente valutando le varie opzioni per creare qualcosa di nuovo. L'organizzazione, formata dal Comitato del Palio Sestese che vede il CSCK ed il Club 73 di Lentate in prima linea, la Pro Loco, il Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende con il patrocinio della Città di Sesto Calende, sarà pronta ad esibire il manufatto il giorno 6 Gennaio. Non ci sarà il consueto falò ma verranno appese delle calze alla gonna della Befana dove i ‘nostri’ ragazzi potranno lasciare dei biglietti di buon auspicio per l'anno che verrà, manoscritti che saranno poi pubblicati sulle pagine social degli organizzatori. Per non creare assembramenti abbiamo pensato di lasciarla sul posto per qualche giorno, in modo tale di dare il tempo di depositare i messaggi in diversi giorni e orari. La Befana non è affatto una strega cattiva. E’ un rito pagano che indica la fine di un ciclo: dal solstizio d'inverno si passa dal vecchio al nuovo periodo nel quale iniziano ad allungarsi le giornate. Nella cristianità poi la Befana è legata all'arrivo dei Re Magi. La Befana potrà essere ammirata, raccomandando di non creare assembramenti, dal giorno 6 Gennaio 2021 in Piazza De Cristoforis a Sesto Calende sul Lungo Fiume. Il miglior modo per augurare un Felice Anno Nuovo da parte degli organizzatori".

