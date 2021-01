64^ Campaccio, il 6 gennaio c’è la ‘social edition’. Sulle pagine social della Pro Loco San Giorgio su Legnano il Campaccio Cross Country verrà raccontato e ricordato tutto il giorno con foto, video e testimonianze.

Ci sarebbe stato il fango, forse la neve. Saremmo qui oggi a contare le ore verso il 64° Campaccio Cross Country del 6 gennaio, con gli atleti più forti al mondo da andare a prendere in aeroporto, con le ultime iscrizioni tardive, con i ragazzini pronti a scattare per lanciarsi verso il futuro, con la Rai pronta a trasmettere le immagini in diretta. Tutto come già detto è rinviato di qualche mese, esattamente al 20-21 marzo, primo giorno di primavera, nella speranza che la pandemia da Covid-19 che sta affliggendo il mondo smorzi la propria maligna forza. Tutto ora è in programma per quella data, la voglia e l’entusiasmo sono gli stessi, Us Sangiorgese è costantemente al lavoro perché l’inedita data diventi il consueto grande successo. Questo 6 gennaio però, mentre saremo tutti tranquilli nelle nostre case ‘in zona rossa’, grazie alla Pro Loco di San Giorgio Su Legnano potremo vivere un ‘Campaccio Social Edition’. Sulle pagine social della Pro Loco San Giorgio su Legnano per tutta la giornata verrà ‘trasmesso’ il Campaccio: si parlerà della storia e di storie con tantissime foto dei nostri archivi divise per decenni, vi saranno video testimonianze dei protagonisti che hanno illuminato questa competizione di corsa campestre famosa in tutto il mondo. Nomi come Franco Fava, Gabriella Dorio, Nadia Battocletti, il ct della nazionale Antonio La Torre, l’azzurro Eyob Ghebrehiwet Faniel, i responsabili dell’organizzazione e i volontari. Numerosi i post che si susseguiranno lungo tutta la giornata dell’Epifania, non c’è da far altro che gustarsi lo spettacolo, condividere sui propri profili social, commentare e interagire, come fossimo realmente negli spogliatoi o sulle tribune dello stadio Angelo Alberti di San Giorgio su Legnano a tifare, applaudire, ammirare chi corre tra il fango. Forse anche la neve.

