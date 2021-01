Lombardia: rimpasto di giunta?

Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, pronto ad essere sacrificato? Rimpasto di giunta in vista, insomma, in Regione? Le voci ci sono. Non ci sarebbe, però, solo lui.

Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, pronto ad essere sacrificato? Rimpasto di giunta in vista, insomma, in Regione? Le voci ci sono, ma, ovviamente, fino a notizie certe, il punto di domanda resta d'obbligo. Le ipotesi sul piatto, comunque, sarebbero, appunto, di un cambio per quanto concerne l'assessore Giulio Gallera (Forza Italia), sostituito (tra i nomi in lizza) da Gian Vincenzo Zuccotti, direttore U.O. di Pediatria 'Dipartimento di Scienze Cliniche' dell'ospedale Sacco. E da quanto sembra, il via libera sarebbe arrivato anche dal governatore Attilio Fontana, che finora era stato più che prudente sul rimpasto, ma che adesso si sarebbe convinto dopo le ultime dichiarazioni dello stesso Gallera sulla campagna vaccinale anti-Covid. Non solo lui, però, perché si parla pure di ulteriori sostituzioni nella squadra di governo della Lombardia: dall'assessore alla Famiglia Silvia Piani a quello allo Sport Martina Cambiaghi, entrambe in quota Lega. A rischio anche l'assessore al Turismo, Lara Magoni (Fratelli d'Italia), ma su di lei Fratelli d'Italia avrebbe fatto scudo.

