"Addio Marco, primo sindaco leghista di Milano"

"Addio Marco. Ci lascia il primo sindaco leghista di Milano. Eletto direttamente dai milanesi! A lui possiamo attribuire l'impulso, fatto di scelte concrete, che ha prodotto la 'rinascita' di Milano. Una persona perbene, molto competente e affabile". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda Marco Formentini. "L'ho conosciuto personalmente - prosegue Fontana - e ne ho potuto apprezzare i suoi modi genuini ma, allo stesso tempo, risoluti. Non dimenticherò mai il suo sorriso rassicurante". "Ai suoi cari - conclude il governatore - le più sentite condoglianze di tutta la Regione Lombardia e dei lombardi"

