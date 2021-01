La prima nata del 2021

È una bella femminuccia ed è venuta al mondo il 1° gennaio 2021 alle ore 6,29. È la prima nata del nuovo anno all'ospedale di Legnano.

La piccola pesa 3,300 kg; la sua famiglia vive a Busto Garolfo. La bimba è immortalata nella fotografia tra le braccia della mamma.

La nascita di Evgenia Lomonos rappresenta oggi più che mai una luce di speranza.

Tanti auguri alla bimba e ai suoi cari e a tutte le famiglie che festeggiano l'inizio del 2021 con l'arrivo di una nuova vita!

