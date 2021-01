Il 2021 e la forza della vita

Un maschietto e una femminuccia: Milo e Greta, per l'ospedale Fornaroli di Magenta, sono l'ultimo nato del 2020 e il primo del 2021. Benvenuti piccoli!

Milo (3,160 kg) è nato il 31 dicembre 2020, alle ore 19,51. Poche ore ancora e avrebbe cambiato anno di nascita. Quando sarà più grande qualcuno gli racconterà quanto è stato doloroso e complicato il 2020, per l'irrompere di una pandemia sconosciuta, e di quanto la sua nascita abbia illuminato, per la sua famiglia (residente a Castano Primo), quell'anno.

È stato l'ultimo nato del 2020, per l'ospedale Fornaroli di Magenta.

La prima nata del nuovo anno, sempre all'Ospedale di Magenta, è stata invece una bambina, Greta (2,670 kg), che ha visto la luce alle ore 5,44 del 1° gennaio 2021. La sua famiglia abita a Corbetta.

Benvenuti a questi due piccoli: la loro nascita segna simbolicamente il trascorrere del tempo e testimonia la forza e la gioia della vita che, anche nelle situazioni più difficili, torna a meravigliarci e a sorprenderci grati.

