Computer per gli studenti

Grazie ad un finanziamento regionale, il Comune di Castano Primo ha acquisito Pc che verranno messi a disposizione dei bambini e dei ragazzi delle scuole.

Computer portatili per i ragazzi delle scuole. Un risultato, come l'ha definito il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, arrivato proprio sul finire di questo anno, ma che guarda con particolare attenzione al presente ed al futuro. "Come Amministrazione Comunale, crediamo fortemente nel valore delle scuole e della sua importanza, e in questo 2020 ce lo ha dimostrato più che mai - ha scritto lo stesso primo cittadino - Per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei nostri giovani, grazie ad un finanziamento regionale, abbiamo deciso di acquistare dei Pc, che metteremo a loro disposizione per permettere a tutti di poter svolgere le lezioni a distanza quando ce ne sarà bisogno".

