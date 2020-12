Milano... illuminata

Più di 180 mila led blu e bianchi,12.000 metri di linee elettriche, 3,5 km di strade e marciapiedi, a cui si aggiungono edifici e facciate di palazzi pronti a illuminarsi fino al 6 gennaio 2021.

Più di 180 mila led blu e bianchi,12.000 metri di linee elettriche, 3,5 km di strade e marciapiedi, a cui si aggiungono edifici e facciate di palazzi pronti a illuminarsi da dicembre fino al 6 gennaio 2021.

Dal centro alla periferia un simbolo di speranza e vicinanza per i milanesi, per rischiarare il futuro - per alcuni ancora incerto e buio - e per incoraggiare Milano a ripartire insieme: dall’albero di luce al Gratosoglio fino ai led luminosi in Buenos Aires, Palestro, corso Venezia con i suoi Caselli, corso Vittorio Emanuele, corso di Porta Romana, passando dalla Torre GalFa, alle gru in Porta Nuova fino all’immobile in via De Castillia recentemente riqualificato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro