1 gennaio: "Abbiamo organizzato un’edizione delocalizzata e virtuale della manifestazione con una marcia virtuale alle ore 16 e Sante Messe della Pace alle 18". L'iniziativa di ACLI magentino e abbiatense, Comitato Intercomunale per la Pace e associazioni.

Il prossimo 1 gennaio, in occasione della Giornata mondiale della Pace della Chiesa Cattolica, quest'anno dedicata al tema 'LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE', ACLI magentino e abbiatense, Comitato Intercomunale per la Pace e le altre associazioni aderenti, organizzano la 20° edizione della manifestazione locale legata alla ricorrenza.

"Le norme anti COVID-19 non consentono di svolgere la tradizionale "Marcia della Pace" a Corbetta, ma non possono fermare il nostro impegno per la Pace. - commentano le associazioni - Per questo abbiamo organizzato un’edizione delocalizzata e virtuale della manifestazione prevedendo:

· alle ore 16:00 la “Marcia della Pace virtuale”

(diffusione di un video sul sito www.comitatopace.org)

· alle ore 18.00 nelle Chiese del territorio,

SANTA MESSA DELLA PACE, con lettura della “Preghiera al Creatore"

Rivolgiamo quindi alla cittadinanza tutta l'invito a promuovere la manifestazione (si allega la locandina) e, se possibile, a partecipare diffondendo il video e partecipando alla Messa nel proprio paese di residenza".

