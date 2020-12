Esonero contributi partite Iva

Garavaglia: "Vittoria della Lega. Grazie al nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, le partite Iva non dovranno più versare i contributi fissi per tutto il 2021".

"Vittoria della Lega. Grazie al nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, le partite Iva non dovranno più versare i contributi fissi per tutto il 2021. Un anno bianco che salutiamo con grande soddisfazione. Assurdo obbligare i lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e professionisti, a pagare le tasse nonostante gli scarsi guadagni causati dall'emergenza Covid. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019". Così il capogruppo della Lega in commissione Bilancio, Massimo Garavaglia.

