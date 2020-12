"Sostegno ai maestri di sci"

"Il Governo intervenga immediatamente e garantisca gli indennizzi ai maestri di sci, una misura indispensabile per la sopravvivenza di migliaia di persone e delle loro famiglie".

"Il Governo intervenga immediatamente e garantisca gli indennizzi ai maestri di sci, una misura indispensabile per la sopravvivenza di migliaia di persone e delle loro famiglie. Solo in Lombardia i maestri sono oltre 2.700, con 64 scuole di sci riconosciute: veri e propri ambasciatori della montagna, hanno un ruolo fondamentale nella valorizzazione dei territori. Con il loro impegno danno slancio all'economia locale e 'creano' turismo. Il Governo ha chiuso gli impianti, ma si è dimenticato di loro, è incredibile". Interviene così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, a favore della categoria dei maestri di sci, in forte difficoltà dopo la chiusura degli impianti sciistici. "Mi fa piacere - continua l'assessore - che sia stato accolto in ambito parlamentare il grido d'aiuto della categoria, con l'approvazione all'unanimità in Aula di un ordine del giorno a sostegno dei maestri di sci. Una grande vittoria e ora il Governo si affretti ad adottare misure straordinarie a loro favore, stanziando le risorse necessarie a finanziare un contributo compreso tra il 60 e l'80% della media degli incassi fatturati nelle ultime tre stagioni". "Dal 1997 - ricorda l'assessore - sono iscritta al Collegio dei Maestri di sci di Regione Lombardia e conosco molto bene questa professione. Il Governo si dimostra incapace di prendere decisioni, e così lascia nell'incertezza il mondo della montagna, già fortemente in difficoltà". "I maestri di sci - conclude Lara Magoni - sono ambasciatori delle nostre montagne, che coprono il 40% del territorio lombardo, e sono quindi degli operatori del turismo che meritano attenzione. Perché il Governo, come fa Regione Lombardia, non deve lasciare indietro nessuno".

