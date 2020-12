Panche e tavoli colorati. Con un occhio all'aspetto estetico e l'altro a quello della speranza. Le scuole di Arluno si sono attrezzate con una nuova aula didattica all'aperto.

Panche e tavoli colorati. Con un occhio all'aspetto estetico e l'altro a quello della speranza che corre su colori pastello vivaci. Le scuole arlunesi si sono attrezzate con una nuova aula didattica all'aperto. Tra lo sfavillare di giallo, verde e rosso gli studenti del plesso potranno così fare lezione in un ambiente arioso che rappresenta un alleato ideale per poter brandire la spada contro l'emergenza Covid. Lo sottolinea con chiarezza in una nota anche il primo cittadino Moreno Agolli che nell'introduzione di questa novità scorge per studenti e operatori scolastici "Una nuova opportunità di arricchimento dell'offerta formativa e un'ulteriore modalità per combattere il Covid". In un ambito vestito di cromatismi che annodano i fili con l'allegria e con un auspicato ritorno alla serenità e alla normalità.

