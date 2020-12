Sei veicoli sequestrati

Giro di vite a Castano Primo, sei auto sequestrate negli ultimi 20 giorni dagli agenti di Polizia locale. La sicurezza stradale passa attraverso un attento controllo del territorio.

Giro di vite a Castano Primo, sei auto sequestrate negli ultimi 20 giorni dagli agenti di Polizia locale. La sicurezza stradale passa attraverso un attento controllo del territorio e dei mezzi che vi circolano. A parte qualche automobilista per così dire 'distratto', in alcuni casi si parla di veri e propri 'furbetti' al volante che cercano di farla franca a discapito di tutti gli altri utenti della strada. Circolare senza la prescritta assicurazione è da veri incoscienti e le conseguenze anche in caso di sinistro potrebbero essere davvero gravi. La Polizia locale, grazie al supporto del sistema di controllo e letture targhe a mezzo telecamere e varchi di sicurezza cerca di individuare proprio quei veicoli che possono riscontrare anomalie o che circolano privi dell’Rca obbligatoria. I risultati nel tempo sono stati apprezzabili ed hanno permesso di togliere dalla circolazione e mettere in sicurezza molti veicoli che non potevano circolare che in alcuni casi rappresentavano dei veri e propri pericoli. Oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 193 del Codice della strada è previsto quale sanzione accessoria il sequestro del mezzo, inoltre il proprietario viene obbligato dalla norma per poter procedere al dissequestro da parte dell’organo di polizia, a riattivare l’assicurazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro