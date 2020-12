Un dono per Natale

Nasce la proposta che invita persone a segnalarsi per l’acquisto di un regalo per i bambini delle famiglie più in difficoltà delle nostre comunità.

In un anno così doloroso, diventa importantissimo permettere ai bambini di vivere un po’ di serenità nella festa più magica dell’anno, il Natale. Molti di loro hanno già pagato un prezzo troppo alto per la loro età, che dovrebbe essere caratterizzata da spensieratezza, gioia e curiosità per conoscere il mondo e diventare grandi: limitazioni, paura, incertezza, difficoltà e un virus invisibile e sconosciuto hanno minato invece la quotidianità di tutti. L’Oratorio S. Giovanni Bosco, ogni anno, organizzava per i bambini di prima elementare la visita (la sera della Vigilia) più attesa ed emozionante: quella di Babbo Natale. Rimandata, ovviamente. Ma si possono raggiungere i bambini delle famiglie più in difficoltà della comunità con un dono, come segno di vicinanza e di speranza, in occasione del Natale. Nasce così la proposta che invita persone della comunità a segnalarsi per l’acquisto di un regalo per questi bambini: si riceveranno via e-mail ulteriori indicazioni utili per l’acquisto, da consegnare poi nella sacrestia della Basilica secondo le modalità descritte nell’iniziativa. La collaborazione con il Comune permetterà poi di portare i regali a queste famiglie: una solidarietà concreta e un momento di gioia che saranno davvero indimenticabili!

