Sabato 12 e domenica 13 dicembre il PalaFerrini di Busto Arsizio ospiterà i Campionati Italiani di twirling. Si tratta della massima competizione nazionale nelle gare di specialità tecniche di serie B/A/Elite, organizzata della Federazione Italiana Twirling con il supporto tecnico-logistico della Pro Patria Twirling e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. “Ringrazio la presidente federale Stefania Lenzini per aver scelto, ancora una volta, Busto come sede di questa importante competizione e la società Pro Patria Twirling per la preziosa e competente collaborazione, in un momento in cui l’organizzazione di un evento come questo richiede un grande sforzo - afferma l’assessore allo sport Laura Rogora -. Nonostante la situazione, siamo orgogliosi di riuscire ad accogliere a Busto ben trecento atlete da tutta Italia, che gareggeranno nel pieno rispetto delle norme anticontagio”. L’evento sarà rigorosamente a porte chiuse, ma sarà possibile seguire le varie fasi del campionato e le premiazioni grazie alla diretta streaming visibile sulla pagina Facebook della Federazione https://www.facebook.com/TWIRLINGITALIA “A Busto il twirling ha una grande tradizione ed è molto apprezzato e seguito, sono certa che anche in questa occasione, seppur a distanza, non mancherà il supporto alle atlete, in attesa che presto si possa tornare a fare il tifo dagli spalti” continua Rogora, che sarà presente al PalaFerrini per portare ad atlete e tecnici il saluto della città e dell’Amministrazione comunale. “Sarà molto bello per me tornare ad assaporare le emozioni dello sport dal vivo, andrò al palazzetto proprio in rappresentanza del pubblico che non potrà assistere alle competizioni – conclude l’assessore -. Questa manifestazione rappresenta uno spiraglio, in vista, si spera, del ritorno alla normalità”.

