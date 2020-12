'Barcode', per parcheggiare

Un'altra novità per un viaggio sempre più touchless: il 'barcode' per accedere ai parcheggi ufficiali ViaMilano Parking di Milano Malpensa e Milano Linate.

Viaggiare dagli aeroporti di Milano è sempre più sicuro, a cominciare dal parcheggio. Dopo la recente introduzione del 'Face Boarding' e delle nuove macchine TAC, negli aeroporti di Milano viene presentata un’altra novità per un viaggio sempre più touchless: il 'barcode' per accedere ai parcheggi ufficiali ViaMilano Parking di Milano Malpensa e Milano Linate. La salute dei passeggeri è una priorità per SEA, da oggi non si dovranno più digitare codici sulle tastiere per accedere ai parcheggi o toccare le banconote per il pagamento. Il parcheggio si acquista comodamente online a prezzi vantaggiosi, ricevendo così subito il ticket con all’interno un 'barcode'. Quando si arriva in aeroporto per accedere al parcheggio basterà avvicinare il 'barcode' alla colonnina in ingresso. Non sarà più necessario toccare alcun pulsante, digitare alcun codice o recarsi successivamente alla casse per il pagamento. I parcheggi ufficiali degli aeroporti di Milano sono comodi, sicuri e dentro l’aeroporto, garantendo un accesso diretto al terminal senza navetta, portandosi le chiavi dell’auto con sé. Infine, si ricorda che il cambio prenotazione è gratuito e illimitato, con possibilità di scelta tra parcheggi scoperti e coperti

