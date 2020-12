Buscate: 8 positivi in più

Nella comunità buscatese si registrano ben 8 positività in più in un solo giorno. Un dato altissimo, se si pensa che il totale è di 35 cittadini con Covid-19.

Sicuramente è tra i paesi più 'risparmiati' di questa seconda ondata, ma i dati di ieri, 8 dicembre, lasciano qualche preoccupazione. Sì, perchè nella comunità buscatese si registrano ben 8 positività in più in un solo giorno. Un dato altissimo, se si pensa che il totale è di 35 cittadini con Covid-19. Potrebbe essere dovuto a un ridarto di registrazione nel database ATS, ma anche un riesplodere di nuovi casi dopo una fase di miglioramento. Le perrsone in quarantena sono invece 36.

Anche alla luce di questi nuovi dati è indispensabile la prudenza e attenzione alle norme, perchè la circolazione del virus, purtroppo, è ancora sostenuta in paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro