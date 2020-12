Una letterina per Babbo Natale...

Mesero-Lapponia: "Tutti i bambini potranno inserire la loro letterina, la quale sarà recapitata direttamente a Babbo Natale; il quale ci ha promesso che risponderà a tutti entro il 25 dicembre!"

Se Mesero chiama, Babbo Natale risponde! Una bellissima iniziativa, quella promossa dall’Amministrazione meserese di Davide Garavaglia, per avvicinare i bimbi del paese al borgo magico della Lapponia. “ll Comune di Mesero è riuscito a convincere il direttore delle Poste della Lapponia ad istallare in Piazza Europa una Cassetta postale Magica - spiegano - Tutti i bambini potranno inserire la loro letterina, la quale sarà recapitata direttamente a Babbo Natale; il quale ci ha promesso che risponderà a tutti entro il 25 dicembre! Si invitano quindi tutti i bambini ad imbucare la loro letterina fino al 18 dicembre, ricordandosi di scrivere anche il loro nome ed indirizzo per poter ricevere la risposta”.

