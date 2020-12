Il Discorso alla città dell'Arcivescovo

In preparazione alla solennità di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, l’Arcivescovo, Monsignor Mario Delpini, terrà il tradizionale Discorso alla Città e alla Diocesi quest'oggi, alle 18.

In preparazione alla solennità di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, l’Arcivescovo, Monsignor Mario Delpini, terrà il tradizionale Discorso alla Città e alla Diocesi quest'oggi (venerdì 4 dicembre) alle 18, nella Basilica di Sant’Ambrogio. La riflessione dell’Arcivescovo - che verrà pronunciata durante la celebrazione dei Vespri votivi in onore del patrono - è rivolta in particolare ad amministratori pubblici, politici e responsabili del bene comune che vivono e operano nel territorio della Diocesi di Milano.

