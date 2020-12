Filanda: annullo filatelico

Buscate è uno dei Comuni scelti da Poste Italiane in Lombardia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale.

Buscate è uno dei Comuni scelti da Poste Italiane in Lombardia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. A questo scopo è stato realizzato un annullo filatelico dedicato, che sarà disponibile presso l’ufficio postale di piazza San Mauro, sabato 5 dicembre dalle 15 alle 18. Poste Italiane e il Comune di Buscate celebrano così i 125 anni di filanda a Buscate: nel 1895 lo svizzero Edoardo Martino Imhoff vi impiantò la prima filanda trasformatasi nel 1937 in conceria S.A.C.P.A. che chiuse lo stabilimento nel 1986 con la crisi del comparto conciario della zona. Parte della sede della conceria è diventata biblioteca comunale con annessa la sala civica dopo un intervento di bonifica. L’annullo, nel formato tondo, riproduce lo stemma comunale nel quale si intravedono le antiche origini agricole del territorio: un albero di gelso collocato su una campagna di verde. Per l’occasione sono state pubblicate, in edizione limitata, cartoline edite da Poste Italiane che riproducono l’opera del pittore locale Filippo Villa “la metamorfosi industriale di Buscate nel 900”. Le cartoline, che saranno distribuite alla cittadinanza con gli auguri natalizi del Sindaco, saranno valorizzate dal francobollo emesso il 7 luglio 2002 “come vedi il futuro, concorso internazionale per ragazzi” che ritrae un bambino e una scala che unisce la Terra con un altro pianeta. La presenza di un QR code permette il collegamento al sito del Comune di Buscate per la riproduzione del video in cui il maestro Villa illustra i dipinti murali da lui eseguiti nella sala civica. Il timbro figurato sarà disponibile presso l’ufficio di Buscate in Piazza San Mauro per i 120 giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro