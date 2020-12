Sport all'aria aperta

L'idea era in campo da tempo. Adesso troverà realizzazione concreta. Anche il Comune di Casorezzo disporrà del suo 'Percorso vita', dove poter fare attività sportiva all'aperto.

L'idea era in campo da tempo. Adesso troverà realizzazione concreta. Anche il Comune di Casorezzo disporrà del suo 'Percorso vita', in cui i cittadini di ogni fascia d'età potranno tenersi in forma esercitando attività sportiva all'aria aperta. La giunta comunale del sindaco Pierluca Oldani ha stanziato allo scopo una somma di 30 mila euro. E a fornire i dettagli dell'operazione è l'assessore Rosella Giola: "Era da un po' di tempo - spiega- che volevamo creare una struttura in grado di mettere i cittadini nella condizione di poter vivere all'aria aperta e svolgere un po' di attività fisica, adesso abbiamo, quindi, deciso di mettere in campo questo progetto che potrà poi essere ampliato nel tempo, ci è sembrato doveroso fare quest'intervento a beneficio di tutti i nostri concittadini". Un percorso vita gratuito nel quale, tra un attrezzo e l'altro, si potrà coniugare, pertanto, la permanenza in un angolo di natura con l'esigenza di praticare sport a tutto beneficio della salute.

