Comune e scuole dell'Infanzia

Intesa che funziona si rinnova. L'Amministrazione comunale di Arluno ha deciso di stringere nuovamente la mano alle scuole dell'Infanzia paritarie 'Asilo Infantile di carità Milena e Donato Greppi' e 'Gattinoni' legata alla Parrocchia Cristo Re di Vanzago. L'intesa prevede un contributo economico da parte del Comune a supporto dei piccoli arlunesi che le frequentano. "Si tratta - spiega l'assessore Adriana Carnazzola - di due istituzioni fortemente radicate sul territorio , senza scopo di lucro e aperte ai bambini in età prescolare. Queste scuole svolgono un servizio di pubblico interesse e abbiamo quindi predisposto un sostegno volto al contenimento delle rette a carico delle famiglie". Auslio prezioso, quello fornito dai due istituti, dal momento che, ammette Carnazzola, "La sola nostra scuola dell'Infanzia non basterebbe a far fronte a tutte le necessità presenti sul territorio". L'intesa tra comune e istituti prevede la creazione di classi di dimensioni non inferiori a 18 alunni e non superiori a 28 e la possibilità delle scuole di instaurare scambi educativi didattici tra insegnanti di scuola primaria, asilo nido e dell'infanzia nonché l'impegno a garantire l'istituzione dei servizi pre e post scuola.

