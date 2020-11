Robecchetto Covid: "Piangiamo tre nostri concittadini"

Emergenza Coronavirus: ci sono tre persone che sono venute a mancare. Uno dei positivi, poi, e tutt'ora ricoverato, si trova in terapia intensiva. Il numero totale scende a 100.

Notizie, purtroppo, tristi quelle che arrivano da Robecchetto con Induno e Malvaglio per quanto concerne l'emergenza Covid-19. "Tre anziani ci hanno lasciato, due ricoverati in Rsa ed uno in ospedale, alle loro famiglie desidero esprimere tutta la solidarietà e la vicinanza della nostra comunità - scrive il sindaco Giorgio Braga - Una delle persone tutt'ora ricoverate è purtroppo in terapia intensiva, a lui ed ai suoi familiari va tutta la nostra solidarietà e vicinanza". Sul numero dei positivi, poi, scende a 100. "Ricordo, però, che tale numero è determinato dalla somma dei nuovi casi cui vanno sottratti le persone guarite o che hanno terminato il periodo di 21 giorni di quarantena previsto oppure che purtroppo sono decedute, tanto che il numero delle persone contagiate nella nostra comunità dall'inizio della pandemia è salito a 237 - conclude - Come potete ben capire la situazione che stiamo vivendo impone atteggiamenti e comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti noi".

