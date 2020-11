Rinnovato il regolamento edilizio

La sua adozione viaggia di pari passo con quella del nuovo Piano di Governo del Territorio. Nerviano ha rinnovato il suo regolamento edilizio.

La sua adozione viaggia di pari passo con quella del nuovo Piano di Governo del Territorio. Nerviano ha rinnovato il suo regolamento edilizio come non avveniva da diverso tempo. "Abbiamo stabilito di rivederlo - ha spiegato l'assessore Laura Rodolfi - sia per un adempimento di legge sia per adeguarlo al Regolamento edilizio tipo". Cioè a quello fissato dalle normative regionali in materia. A indicarne i capisaldi è stato chiamato lo stesso autore del neonato strumento principe dell'assetto urbanistico nervianese, ovvero Marco Engel. "E' un bene - ha esordito - che il nuovo Regolamento edilizio comunale sia adottato di pari passo con il Pgt, in precedenza questo non avveniva, Nerviano era tra i Comuni che non procedevano da anni a quest'adeguamento". Engel si è soffermato anche sulla copresenza, all'interno della normativa, di regolamenti volti a disciplinare gli ambiti più disparati spesso tra loro attinenti, dall'igiene alla fognatura che esigono una 'reductio ad unum' in un'ottica di semplificazione. Le direttrici lungo le quali il Regolamento si incammina sono state indicate dallo stesso Engel: evitare la duplicazione normativa, coerenza con la dimensione comunale, adattamento all'informatizzazione perché, ha spiegato, "Quasi tutti i Regolamenti edilizi della prossima generazione saranno on line" e coerenza con gli orientamenti espressi dal contesto metropolitano. Unico neo, ha rimarcato, il fatto che "Con gli operatori del settore ci si sia potuti incontrare una volta soltanto a causa della pandemia". Un elemento di perplessità si è elevato dal consigliere della lista di opposizione 'Scossa Civica-La Comunità', nonché ex sindaco Sergio Parini: "Il coinvolgimento e il dialogo - ha controbattuto - dovevano essere richiesti prima dell'adozione, non durante".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro