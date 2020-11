Sei in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma quadriennale di formazione professionale? Ecco, allora, per te il corso IFTS.

Sei in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma quadriennale di formazione professionale? Ecco, allora, per te il corso IFTS, in collaborazione con Confindustria Alto Milanese, Università LIUC e IAL Lombardia. Più nello specifico, l'iniziativa è strutturata su 550 ore di lezione in aula e 450 di tirocinio curriculare in azienda. E alla fine del percorso, i partecipanti riceveranno il certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF) per la qualifica professionale in Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali. Inoltre, si acquisiranno competenze approfondite nell’ambito della programmazione dei controlli numerici, dei PLC, oltre ad avere il patentino per la robotica. Per maggiori informazioni, visitare la pagina del sito dedicata al progetto www.gigroup.it/smart-mechatronic-industry4-0/; candidature a: nicoletta [dot] sarra [at] gigroup [dot] com.

