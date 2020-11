Nuovo assetto attorno al mercato

L'Amministrazione comunale di Nerviano punta a dare un assetto di maggiore razionalità e snellezza al comparto di via Meda e alle vie che in esso sono coinvolte.

L'intervento si prospetta di largo respiro. Sia per la sua entità, sia per la finalità che si propone. L'Amministrazione comunale di Nerviano punta a dare un assetto di maggiore razionalità e snellezza al comparto di via Meda e alle vie che in esso sono coinvolte. Tutto riposa su uno studio di fattibilità che è stato compiuto proprio con questo scopo. Vi si evidenzia "L'incoerenza gerarchica data dalle numerose immissioni della viabilità di stretto interesse locale sull'asse del Sempione". Insomma, una ridefinizione si impone, specialmente per quella zona in cui si tiene settimanalmente il mercato cittadino con il conseguente afflusso che ne deriva. Le vie oggetto di attenzione sono la stessa Meda, ma anche la Carducci e la Leopardi, quest'ultima, sottolinea ancora lo studio "In particolare perché impegnata nei giorni di mercato di via Toniolo". Sull'imponente intervento la giunta del sindaco Massimo Cozzi punta molto in quanto, spiega lo stesso primo cittadino, "si tratta di rendere più sicura e snella la circolazione in una zona critica del territorio soprattutto il sabato, giorno del mercato cittadino". Tra le piste che la giunta intende percorrere per realizzare lo scopo figurano l'introduzione del limite di velocità di trenta chilometri orari, la "Regolazione a senso unico di marcia delle tratte stradali al fine di regolarizzare gli spazi per la sosta e inserire, ove non presenti, fasce laterali da destinare ai pedoni" e la "Moderazione della velocità mediante realizzazione di chicane con segnaletica orizzontale". Per via Toniolo, poi, è stata prevista l'istituzione di un itinerario alternativo all'attuale. Un progetto complessivo di ridisegno che dovrebbe finire per rendere più sostenibile il traffico in quella zona a generale beneficio di persone, veicoli e ambiente.

