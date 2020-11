Casa dell'acqua nel parcheggio ex Acli

Lo slargo della frazione di Sant'Ilario di Nerviano si appresta a ricevere un nuovo valore aggiunto. Vi sorgerà, infatti, una casetta dell'acqua.

L'area ospitava un tempo la sede Acli, poi demolita in quanto fatiscente, ed è diventata adesso luogo di ricovero per le auto. Lo slargo della frazione di Sant'Ilario di Nerviano si appresta a ricevere un nuovo valore aggiunto. Vi sorgerà, infatti, una casetta dell'acqua a cui i cittadini potranno approvvigionarsi. "Dopo sopralluogo effettuato con Cap Holding - sottolinea il sindaco Massimo Cozzi - è stato scelto il parcheggio dell'ex Acli di Sant'Ilario per posizionare, nei primi mesi del 2021, la nuova casetta dell'acqua, che si aggiungerà a quella già presente ora sul territorio". Da ricordare che quella presente ormai da tempo in via Kennedy angolo via Sant'Anna è stata temporaneamente chiusa a causa di interventi di disinfezione per la pandemia da Covid-19 e poi riaperta.

