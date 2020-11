Giochi per i più piccoli

L'associazione Gentleman's garage, insieme con Sporteristi Lombardi, ha deciso di organizzare una raccolta di giocattoli per i piccoli da consegnare alla Cooperativa Sociale Cofol gestita da don Giuseppe Beretta.

Natale, tempo di festeggiamenti e di regali, per quanto lo stato attuale possa consentirlo. Ma vi sono situazioni di difficoltà nelle quali fare un regalo, per problemi soprattutto economici, diventa fattore di difficoltà. Ecco, quindi, l'importanza di aprire il cuore che l'associazione Gentleman's garage, insieme con Sporteristi Lombardi, intende declinare nel concreto. Ha, infatti, deciso di organizzare una raccolta di giocattoli per i piccoli da consegnare alla Cooperativa Sociale Cofol gestita da don Giuseppe Beretta. Tutto il materiale raccolto sarà consegnato al sacerdote domenica 20 dicembre. "Crediamo che sia una bellissima cosa - spiega il sodalizio in una nota - far sorridere un bambino in un momento così delicato, perciò partecipa con noi, porta un giocattolo con la scatola a partire da domenica 6 dicembre nella sede della nostra Asd di via Santa Maria 145 a Parabiago". Qui sarà possibile, dicono i vertici dell'associazione, depositare i giocattoli che si intende donare in uno scatolone. "La consegna - prosegue Gentleman's garage - verrà fatta con un pickup scortato da tutte le moto fino all'ingresso della sede della Cooperativa Cofol di don Giuseppe Beretta dove verranno consegnati i regali". Regali che, in questo momento, vista l'emergenza, hanno un valore duplice.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro