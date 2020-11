Alberi e foliage... social

Giornata dedicata agli alberi: il Comune di Canegrate e quelle iniziative 'social'. Piante e foliage sul profilo del Comune e anche le immagini dei cittadini.

In tono minore, vista l'emergenza pandemica, ma pur sempre festa. Per celebrare il giorno dedicato agli alberi, il sindaco Roberto Colombo non si è limitato a ricordare ai suoi concittadini di Canegrate la ricorrenza, ma ha messo in campo due ulteriori iniziative. La prima è stata di inserire sul profilo social del Comune suggestive immagini raffiguranti alberi e foliage del fotografo Giuseppe Malfara, la seconda di coinvolgere i canegratesi nell'allestimento di una galleria arborea sullo stesso profilo social. Come? Mandando essi stessi loro foto che hanno ritenuto o ritengono di dover scattare in omaggio al mondo degli alberi. "Questo post - scrive rivolgendosi ai canegratesi - diventerà la vostra galleria, c'è tanta bellezza in giro, chiede solo di avere occhi per coglierla e cuore per condividerla". Invito che ne include un altro di carattere più generale: "Continuiamo a prenderci cura della natura - conclude - e del nostro verde, ognuno può farlo con piccoli e semplici gesti, non vediamo l'ora di tornare a piantare nuovi alberi e organizzare momenti di incontro". Alberi simbolo della vita che nasce e rinasce, proprio come quella di ogni persona impegnata a dichiarare guerra a suon di speranza all'emergenza pandemica.

