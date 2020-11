Dalle luminarie all'albero...

Nerviano e il prossimo Natale: luminarie in città e, poi, in piazza della Vittoria, ecco che farà bella mostra di sé un albero completamente illuminato.

Non sarà certo come gli altri, stretto come è nella morsa del Covid, ma Natale è pur sempre Natale. E come se ne potrebbe rendere, comunque, la sensazione di speranza, se ora non proprio di festa, che lo caratterizza se non vestendolo di luce? Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi ha così pensato di dotare il territorio cittadino di luminarie. Un'iniziativa che nasce, dichiara sul suo profilo social, "Per dare un segno di vitalità in un momento difficile". In piazza della Vittoria, poi, farà bella mostra di sé un albero di Natale completamente illuminato. Non da ultimo, sarà vestito di luce anche il simbolo di Nerviano per eccellenza, ovvero la torre civica, "simbolo del co quadar" celia il sindaco nervianese facendo ricorsoal dialetto. "In questi giorni - spiega ai cittadini - li stiamo posizionando e a fine mese verranno accesi tutti". E così Nerviano si appresta ad abbracciare la notte più importante dell'anno con una luce di fiducia nel futuro. Nonostante tutto e al di là di ogni avversità.

