Maratatona per la sicurezza

Tra le 20 scuole italiane, anche il Liceo d’Arconate e d’Europa partecipa al Virtual Hackathon ‘Securing the future. Policy Hack per la Sicurezza a Scuola’ .

Una delegazione di 4 studenti (due ragazzi e due ragazze) delle classi 4 A e 5 A parteciperanno con la prof.ssa Maria Elena Caiola alla prima iniziativa di policy-making ‘Securing the Future’: una vera e propria maratona di idee, una competizione a squadre di 48 ore, finalizzata allo sviluppo di proposte innovative volte a favorire l’impiego di nuove risorse economiche verso le principali priorità riguardanti la sicurezza nelle scuole. L’iniziativa (promossa dal Ministero dell’Istruzione nell’ ambito della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020) si svolgerà dal 20 al 23 novembre con 80 studenti provenienti da 20 istituti secondari di secondo grado di tutta Italia.

“I ragazzi devono essere protagonisti del proprio futuro, non solo individuale, ma anche collettivo”- sostiene il Dirigente scolastico, prof. Emanuele Marcora- “la partecipazione ad attività innovative in ambito nazionale permette di mettere in gioco le competenze sviluppate a scuola, per diventare cittadini sempre più consapevoli e aperti al confronto democratico”.

Il progetto ha come obiettivo quello di stimolare tanti studenti provenienti da tutta la Penisola verso le politiche europee del futuro, contribuendo ad influenzare il dibattito pubblico in maniera sempre più ragionata e consapevole. Anche i quattro ragazzi del Liceo di Arconate si confronteranno con i coetanei (on-line data la situazione sanitaria) per trovare soluzioni in tre aree: Innovazione in Sicurezza (favorire i processi di trasformazione digitale degli spazi e delle attività scolastiche, contribuendo a soddisfare tutte le esigenze legate alla sicurezza); Sostenibilità in Sicurezza (ridurre in modo diffuso l’impronta ecologica delle attività e delle infrastrutture scolastiche, rendendo più sicuri la produzione e il consumo di risorse);Cultura in Sicurezza (garantire la salute e la sicurezza negli ambienti scolastici, favorendo la crescente diffusione della cultura della prevenzione).

