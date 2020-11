Criticità a Legnano, "si pensi ai pazienti"

"Va trovata una mediazione nell’interesse dei pazienti. Le richieste sindacali sono sacrosante: stiamo parlando di medici e infermieri che stanno sostenendo sulle proprie spalle il peso della pandemia".

Secondo informazioni di stampa sarebbe in corso uno scontro tra sindacati e il direttore dell’ASST Ovest Milanese sulle situazione di criticità che sta vivendo l’Ospedale di Legnano a causa della pandemia da Covid-19.

Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Va trovata una mediazione nell’interesse dei pazienti. Le richieste sindacali sono sacrosante: stiamo parlando di medici e infermieri che stanno sostenendo sulle proprie spalle il peso della pandemia.

Il personale sta vivendo una situazione particolarmente critica e alle difficoltà del lavoro quotidiano si aggiungono le assenze da covid, la paura e lo stress.

Mi auguro che la direzione dell’ASST sia disponibile al dialogo: riconoscere le difficoltà è il primo passo per trovare soluzione condivise. Da questo punto di vista sappiamo che le ASST sono state lasciate in generale e colpevolmente sole dalla Lombardia di Fontana, ma sul territorio devono prevalere il dialogo e il confronto”.

