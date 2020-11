Covid Castano: 4 positivi, ma anche 10 guariti

Covid-19 a Castano: le notizie sono abbastanza buone. "Abbiamo, infatti, 4 nuovi di casi di positività - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello - ma, contemporaneamente, ci sono anche 10 persone che sono guarite. Finalmente segnali significativi".

Covid-19 a Castano: le notizie sono abbastanza buone. "Abbiamo, infatti, 4 nuovi di casi di positività - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello - ma, contemporaneamente, ci sono anche 10 persone che sono guarite. Finalmente segnali significativi, che non ci mettono in tranquillità, però sono una boccata d'ossigeno per il futuro. Una situazione che, quindi, in questo momento è stazionaria e voglio, pertanto, a ricordare di nuovo il rispetto delle regole e delle indicazioni".

