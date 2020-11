Legnano: scuola e Covid

L'Amministrazione comunale del sindaco di Legnano Lorenzo Radice lancia al riguardo un'iniziativa per venerdì 20 novembre alle 17 in streaming.

Scuola e Covid, un rapporto problematico che esige però essere gestito in modo adeguato. Comprendendo che si tratta di una situazione anomala, ma cercando, al contempo, di garantire una parvenza di normalità didattica. L'Amministrazione comunale del sindaco di Legnano Lorenzo Radice lancia al riguardo un'iniziativa per venerdì 20 novembre alle 17 in streaming. Il progetto rientra, spiega il Comune, "Nell'ambito del progetto Sistema Sfida Educativa il cui capofila è la Parrocchia santa Teresa del Bambin Gesù e il Comune è partner insieme agli istituti scolastici, alle Parrocchie e a diverse realtà associative del territorio comunale". Per partecipare occorrerà collegarsi alla pagina Facebook Reterelelegnano. Un utile momento di confronto tanto per gli studenti quanto per gli insegnanti e gli operatori scolastici a vario titolo.

