Il premio 'L'impresa oltre l'impresa' indetto da Regione Lombardia in collaborazione con 'Il Sole 24 Ore'. Aperte le candidature per riconoscimenti.

"Regione Lombardia è da anni attenta alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in quanto è considerata fattore strategico di competitività e di sostegno alle forme di welfare aziendale". Parte da questa considerazione il governatore, Attilio Fontana, per commentare il premio 'L'impresa oltre l'impresa' indetto da Regione Lombardia in collaborazione con 'Il Sole 24 Ore'. L'iniziativa si pone tra le azioni che la Regione sta attivando in tema di responsabilità sociale d'impresa. Quest'anno, con la crisi dovuta all'epidemia da Covid-19, Regione Lombardia ha deciso di premiare le aziende lombarde che, nel difficile periodo che stiamo vivendo, si sono distinte con strategie innovative a vantaggio del territorio o dei propri dipendenti o della stessa filiera di appartenenza. "Un segnale importante - aggiunge il presidente Fontana - che vuole anche essere un riconoscimento ai territori in cui hanno sede le aziende e soprattutto alle persone che quotidianamente lavorano in queste imprese". Si rinnova quindi, anche per l'anno 2020, l'appuntamento con la raccolta di modelli di eccellenza di responsabilità sociale delle imprese (CSR) in Lombardia, che dal 2012 dà evidenza ai comportamenti delle aziende valorizzando e pubblicizzando il loro impegno socio-ambientale. Scopo dell'iniziativa è quello di raccogliere e premiare i modelli di eccellenza di imprese lombarde che, con la crisi dell'epidemia da Covid-19, abbiano messo in campo azioni innovative a favore della comunità, dei clienti-fornitori e del territorio di riferimento. Fine ultimo è quello di attivare un meccanismo virtuoso di promozione delle buone pratiche riproducibili da altre imprese. "Anche in questo difficile anno, segnato dall'epidemia da Covid-19 e da una crisi economica senza precedenti, non potevamo evitare di rilanciare e valorizzare - commenta Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia - le aziende che agiscono in modo responsabile con innovazione capacità e senso di responsabilità. In questo contesto storico l'aspetto distintivo di questo premio è la valorizzazione di azioni innovative e sociali, a beneficio della comunità di riferimento". Il premio 'L'impresa oltre l'impresa' si pone l'obiettivo di raccogliere e premiare 20 modelli di eccellenza di imprese lombarde che, con la crisi dell'epidemia da Covid-19, si sono distinte per fronteggiare la crisi a favore dei propri dipendenti, dei clienti, dei fornitori e del territorio di riferimento. Le imprese che aderiranno all'iniziativa dovranno raccontare le azioni e i comportamenti messi in atto a partire dal 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza nazionale) a beneficio del territorio lombardo e della comunità di riferimento o dei dipendenti o della filiera di riferimento. Tali azioni e comportamenti verranno valutati da un Comitato scientifico composto da valutatori esterni, con caratteristiche di indipendenza e competenza, coordinato da 'Il Sole 24 Ore', che selezionerà le 20 iniziative particolarmente meritevoli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro