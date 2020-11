Si implementa la videosorveglianza

L'Amministrazione comunale di Parabiago potrà contare su un corposo contributo di 94.608,48 euro di provenienza ministeriale per poter implementare sul suo territorio il servizio di videosorveglianza a beneficio della sicurezza dei cittadini.

Lo aveva chiesto e lo ha ottenuto. L'Amministrazione comunale di Parabiago potrà contare su un corposo contributo di 94.608,48 euro di provenienza ministeriale per poter implementare sul suo territorio il servizio di videosorveglianza a ulteriore rafforzamento della sicurezza e a beneficio dei cittadini. "Il progetto di videosorveglianza approvato - spiega il Comune in una nota - prevede interventi di completamento e implementazione di varchi e telecamere ad altissima risoluzione presso gli incroci e le strade di accesso alla città e nelle frazioni di San Lorenzo, Ravello e Villastanza ancora sfornite. Inoltre si installeranno telecamere di controllo lungo le piste ciclabili, in particolare nei pressi delle intersezioni con la viabilità cittadina e lungo il Villoresi". Il progetto prevede inoltre un collegamento con il Sistema Centralizzato Nazionale Transiti a cui confluiranno tutte le risultanze degli impianti installati per la lettura delle targhe. La soddisfazione della giunta cammina sulle parole dell'assessore alla sicurezza Barbara Benedettelli: "I primi varchi che l'Amministrazione comunale ha installato risalgono al 2018 - spiega - e in questi anni il sistema di Targasystem ha funzionato molto bene registrando (dati fino al giugno 2020) 645 verbali di cui 450 violazioni per mancata revisione del veicolo, 195 violazioni per mancanza di assicurazione o assicurazione scaduta. Specificando che il Targasystem registra in automatico tutti i transiti veicolari attraverso un software a lettura laser, ma non accerta automaticamente le violazioni che richiedono la presenza della Polizia Locale, occorre evidenziare quanto questa tecnologia agevoli l'attività di controllo, ora, con questo ulteriore intervento, arriviamo a coprire la parte di territorio ancora sprovvista di videosorveglianza nell'ottica di tutelare sempre di più la comunità parabiaghese". Il progetto della videosorveglianza pare quindi reggere su numeri importanti. Il sindaco Raffaele Cucchi chiosa l'intervento del suo assessore sostenendo che "L'esperienza di questi anni ha permesso un buon controllo del territorio sia in termini di polizia giudiziaria che amministrativa (assicurazione scaduta o assente, revisione scaduta o veicoli rubati)". E aggiunge: "Con questo intervento andiamo a completare i varchi negli ingressi delle frazioni, ovvero nelle zone nevralgiche ancora scoperte, oltre a realizzare postazioni con telecamere ad alta risoluzione lungo le piste ciclabili presso le intersezioni con la viabilità cittadina". Cucchi termina la disamina rendendo grazie al comando di Polizia Locale "per avere predisposto il progetto in breve tempo".

